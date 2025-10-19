Más Información

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

Mbappé lidera victoria del Real Madrid sobre Getafe para regresar al liderato de LaLiga

Sergio Ramos manda emotivo mensaje a Keylor Navas tras enfrentarlo en la Liga MX

Santiago Giménez provoca penalti en victoria del AC Milan sobre la Fiorentina

Chivas se lleva los mejores MEMES al derrotar a Mazatlán FC y alcanzar cuatro victorias en fila

Este sábado, la Liga MX fue escenario de un nuevo reencuentro entre dos estrellas mundiales, al presenciarse en el juego entre Rayados de Monterrey y Pumas la aparición de Sergio Ramos y Keylor Navas.

Luego de algunos años, ambas exfiguras del Real Madrid se vieron en México, en un partido que terminó 1-1 y en el que el propio Ramos logró anotarle un gol de penalti a su amigo.

Con el silbatazo final y tras unas horas, el defensor español utilizó sus redes sociales para compartir su alegría por reencontrarse con Navas, asegurando que seguirán en contacto.

“Siempre un placer verte, Mae”, escribió, un mensaje que de inmediato fue respondido por el arquero de Pumas, quien comentó: “¡Pura vida, hermano! Nos vemos pronto”.

Además de las palabras para el tico, Ramos no dejó pasar la oportunidad de mandar un mensaje a los aficionados, haciendo un análisis de lo ocurrido en la cancha ante los universitarios.

“Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega. Ya pensando en el siguiente partido, a por los tres puntos. ¡Vamos, Rayados!”, finalizó.

El siguiente partido de los Rayados de Monterrey será el martes 21 de octubre de 2025, cuando reciban en el Estadio BBVA a FC Juárez, en duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

