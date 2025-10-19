Pumas es víctima de los MEMES tras empatar con Monterrey y sumar cinco juegos sin poder ganar

Los Pumas de Efraín Juárez siguen sin poder salir de la crisis de resultados y ya suman cinco partidos sin poder conocer la victoria.

El equipo universitario empató (1-1) con el Monterrey en el estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por tal motivo, el conjunto auriazul únicamente ha podido sumar dos de los últimos 15 puntos disputados en el torneo.

Desde que le ganó al Mazatlán FC hace más de un mes, el Club Universidad Nacional cuenta con tres derrotas (FC Juárez, América y Chivas) y dos igualadas (Tigres y Rayados).

Ante La Pandilla, los Pumas comenzaron ganaron el encuentro, gracias a un golazo de Alan Medina en el minuto 43, por lo que todo parecía indicar que se irían al descanso con la ventaja en el marcador.

Sin embargo, no supieron aprovecharla y la perdieron en cuestión de 10 minutos, luego de un penalti inocente cometido por Rubén Duarte sobre Sergio Ramos.

El árbitro central, Víctor Cáceres, tuvo que acudir la VAR para la revisión de la jugada, ya que, en primera instancia, no había señalado la pena máxima.

El disparo desde los once pasos lo realizó el propio defensa central español, quien definición con bastante jerarquía y venció a Keylor Navas.

Ni su excompañero en el Real Madrid fue capaz de detener el tiro del experimentado capitán del Monterrey.

A pesar de que mostró cierta mejoría, el equipo universitario sigue sin poder sumar de a tres y su clasificación al Play-In pende de un hilo.

Actualmente, los Pumas ocupan la décima posición de la tabla general del Apertura 2025, con 14 puntos, por lo que todavía no están afianzados en la zona de los puestos que dan boleto para la siguiente fase.

En las próximas cuatro jornadas (Atlético San Luis, León, Tijuana y Cruz Azul), Efraín Juárez y sus dirigidos no tienen otra opción más que ganar, si sueñan con estar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Luego del empate con el Monterrey, el Club Universidad Nacional recibió un sinfín de burlas en las redes sociales.

Pumas es víctima de los MEMES tras empatar con Monterrey

Yo viendo como Pumas es víctima de sus propios jugadores y deja ir puntos de nuevo: pic.twitter.com/ghdu4wXtiJ — 🔸El Tío Alex's Auriazul 🔸 (@AlexsAuriazul) October 19, 2025

