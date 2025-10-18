Más Información

Monterrey vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 13 del Apertura 2025; hoy, sábado 18 de octubre

Mientras la noche cae en el “Gigante de Acero”, los “Rayados” de recibirán la visita de Pumas para disputar la Jornada 13 del Apertura 2025. Un duelo urgido para los dirigidos por Efraín Juárez, puesto que están obligados a ganar para mantener la esperanza de clasificar al Play-In del torneo.

Para este encuentro, Pumas suma cuatro partidos sin conocer la victoria: tres derrotas y un empate.

En un escenario contrastante, los “Rayados” de Monterrey no han perdido ni un solo partido en su hogar, es decir, el Estadio BBVA. Con cuatro encuentros disputados como locales, guardan un saldo de tres victorias y un empate.

La estadística le sonríe a “La Pandilla”. No solamente por su condición de locales, sino porque Pumas suma nueve partidos en fila sin poder derrotar a Monterrey. Lejano quedó el último triunfo auriazul, puesto que data de hace tres años y medio, durante el Clausura 2022.

Aún así, con el panorama en contra, el equipo de Efraín Juárez deberá ingeniárselas para romper la hegemonía de los “Rayados” y conseguir puntos que le permitan a Pumas mantenerse con vida en el torneo.

Efraín Juárez con Pumas, durante el Apertura 2025 - FOTO: Imago7
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de "Rayados" contra Pumas?

Sábado, 18 de octubre

  • Monterrey vs Pumas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Pumas sigue soñando con meterse a la Liguilla / Foto: Imago7
