Jesús Olalde da su opinión de los actuales delanteros de Pumas: “Son buenos jugadores, pero necesitan confianza”

Jesús Olalde es el sexto máximo goleador en la historia de los Pumas, con 81 anotaciones en Primera División, por lo que es una voz más que autorizada para hablar sobre los actuales atacantes auriazules, a quienes considera “buenos jugadores, pero con diferentes características”. Luego de 13 jornadas, los máximos goleadores de los Pumas son Guillermo Martínez y Jorge Ruvalcaba, con cuatro tantos cada uno; mientras que José Juan Macías los sigue de cerca con dos. Desafortunadamente para el equipo universitarito, el Memote se fracturó el quinto metatarsiano y se perderá lo que resta del torneo, aunque, desde antes se mostraba dubitativo frente a la portería. “Se le veía estresado por la presión de la gente, pero el equipo lo tiene que apoyar con trabajo psicológico para que tenga confianza y firmeza mental. Si mete goles, [después de que se recupere], la gente va a cambiar [su postura] y va a empezar a reconocerlo”, declaró Olalde.

Sobre JJ Macías, el Mudo mencionó que llegó con mucho entusiasmo para tomar la oportunidad que le brindó Pumas, por lo que confía en que pronto podrá estar al 100%, tanto física como futbolísticamente. “Demostró en estos [últimos] partidos que estaba bien, con actitud y estoy seguro de que poco a poco va a retomar su nivel porque la calidad la tiene, sin duda alguna”, aceptó. El exatacante mencionó que, a lo largo del Apertura 2025, el equipo de Efraín Juárez ha sufrido con el tema de la contundencia y le ha costado dejar puntos en el camino, pero pidió que los atacantes se mantengan con la confianza para encarar el final del torneo.