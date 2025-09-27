Jesús Olalde mete presión a su exequipo en el Clásico Capitalino: Pumas está obligado a ganarle al América

Los Pumas encaran el partido más importante de su temporada al enfrentar al América, con la necesidad de sumar de a tres, luego de sufrir una dolorosa derrota (3-1), a manos del FC Juárez.

“Pumas está obligado a ganar, es la oportunidad para dar ese golpe de autoridad. Contra América no se juegan tres puntos nada más, hay muchísimo en juego, es el equipo ideal para mandar el mensaje de que Pumas está bien y de que va en mejoría”, declaró Jesús Olalde, exatacante universitario.

El canterano considera que es fundamental que el equipo se quede con el triunfo para aspirar a conseguir su primer objetivo de clasificar a la Liguilla: “Se necesita ganar porque tiene que acercarse al grupo [de arriba] para buscar avanzar a la siguiente fase y, partiendo de una victoria, puedes conseguir cosas importantes. En estos partidos buscas ganar, no piensas en otra cosa y no importa si eres local o eres visita”, sentenció.

El exromperredes mexicano reconoce que, para el club universitario, “es una satisfacción” derrotar a las Águilas, por la histórica rivalidad que existe entre “dos instituciones que son muy grandes”.

Jesús Olalde abundó al respecto: “El Clásico capitalino se vive al máximo. América siempre arma muy buenos equipos y siempre está peleando los primeros lugares; es ese tipo de equipos que son ganadores. Pumas sabe de la importancia de este partido, esta rivalidad es comentada desde fuerzas básicas, ha crecido bastante; son bonitos partidos y complicados”, puntualizó. Miguel Flores Pineda.