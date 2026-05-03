David Benavidez vence por nocaut al Zurdo Ramírez y ahora exige pelea con Canelo Álvarez

David Benavidez volvió a imponer su ley en el ring y reafirmó su estatus como uno de los peleadores más temidos del planeta. Con una actuación dominante y contundente, el mexicoestadounidense dejó sin respuestas a Gilberto “Zurdo” Ramírez, a quien derrotó por nocaut en el sexto asalto.

En una pelea cargada de expectativas, Benavidez mostró desde el inicio su poder, ritmo y precisión, marcando diferencia golpe tras golpe hasta inclinar por completo el combate a su favor.

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Antes de abandonar el ring, aún con la adrenalina de la victoria ante su amigo y compañero de entrenamiento, Benavidez no dudó en alzar la voz. Tras percatarse de la presencia de Saúl “Canelo” Álvarez en el inmueble, lanzó un reto directo al tapatío, a quien instó a poner de su parte para concretar un enfrentamiento.

"Vi que Canelo está en el lugar. Le pregunto al público, ¿Quieren ver una pelea entre Canelo vs David Benavidez? Le tengo mucho respeto al Canelo, es un gran campeón, pero yo también soy un gran campeón. Hagámosla", comentó.

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Luego de consumar la victoria en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Benavidez regresó al vestidor con un nuevo logro en su carrera, sumando los títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Álvarez, quien tiene previsto regresar al ring en septiembre para enfrentar a Christian Mbilli, asistió a la función para presenciar el combate de Jaime Munguía, quien se impuso a José Armando “Toro” Reséndiz y se coronó campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).