GP de Miami: Horario y canales para ver EN VIVO a Checo Pérez

El Gran Premio de Miami promete una carrera llena de incertidumbre y emoción en el calendario de la Fórmula Uno. La cuarta cita del campeonato mundial, que se disputa este domingo en el circuito urbano alrededor del Hard Rock Stadium, ha ajustado su horario de salida tres horas antes de lo previsto ante la alta probabilidad de tormentas que amenazan con alterar el desarrollo de la competencia.

Las condiciones climáticas añaden un ingrediente extra a una carrera que ya de por sí se perfila como clave en el arranque de la temporada, donde las estrategias y la capacidad de reacción de los equipos podrían marcar la diferencia en la lucha por los puntos.

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En ese escenario, una de las miradas estará puesta en Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano de Cadillac, quien buscará aprovechar el apoyo del público latino para firmar una actuación sólida y demostrar el potencial tanto de su manejo como del monoplaza, en una pista que suele exigir lo mejor de cada competidor.

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