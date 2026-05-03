Clásico Capitalino: Horario y canales para ver EN VIVO HOY América vs Pumas

El primer capítulo de esta batalla, que promete ser espectacular, se escribe este domingo 3 de abril sobre la cancha del estadio Banorte.

El América y los Pumas disputan los primeros 90 minutos de los cuartos de final, con la intención de encaminar la eliminatoria para llegar con mayor tranquilad a la vuelta.

Las Águilas le hacen los honores al conjunto universitario en el Coloso de Santa Úrsula, con el objetivo de aprovechar la localía para sacar ventaja en la ida.

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Esta tarde, el equipo de André Jardine tiene la obligación de salir con la victoria de su propia casa, para no complicarse el pase a semifinales porque deberá visitar el Olímpico Universitario la próxima semana.

La posición en la tabla no le favorece, por lo que no se puede dar el lujo de perder hoy, ya que los dirigidos por Efraín Juárez se adjudicarían el boleto a la antesala de la final con cualquier empate en el marcador global.

Sin embargo, enfrente tendrán al mejor visitante de todo el Clausura 2026; los Pumas no perdieron un solo encuentro jugando fuera de CU.

Con saldo de cinco triunfos y tres empates, la escuadra auriazul llega a este compromiso con la solidez de saber cómo disputar los duelos en condición de visita.

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Además, llega a este Clásico Capitalino con una racha importante de ocho de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de seis victorias y dos triunfos.

Por su parte, las Águilas solamente cuentan con tres triunfos (Mazatlán, Toluca y León) en sus últimos 10 juegos, contando Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, a su favor tendrán el historial en duelos directos de Liguilla, donde tienen una marcada hegemonía.

De las últimas siete veces que se han enfrentado en la Fiesta Grande, el América ha eliminado a los Pumas en cinco.

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Aunque, la más reciente fue en los cuartos de final del Apertura 2021; incluso, perdió en la vuelta que se jugó en su propia casa.

Hoy, se disputa la ida de esta eliminatoria que promete ser más que espectacular, entre dos equipos que tienen prohibido despedirse en una instancia tan temprana.

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