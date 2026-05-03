Toluca vs Pachuca: Horario y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final del Clausura 2026, HOY 3 de mayo

La Liguilla del Clausura 2026 llega al Nemesio Diez con un cruce condicionado para los locales por el contexto mundialista. Toluca y Pachuca disputan la ida de los Cuartos de Final en una serie que promete muchas emociones.

El conjunto escarlata, que terminó en el quinto puesto, afronta este duelo con la misión de hacerse fuerte en casa pese a las bajas sensibles de Alexis Vega y Jesús Gallardo. En su lugar, jugadores como Marcel Ruiz y Everardo López asumirán protagonismo en un equipo que no cerró de la mejor forma la fase regular y que además viene de caer 2-1 ante LAFC en la Concachampions.

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Del otro lado, Pachuca llega como cuarto de la tabla, lo que le permitirá cerrar la eliminatoria en el Hidalgo. Sin embargo, llegan a este compromiso tras dos derrotas consecutivas frente a Xolos y Pumas, lo que abre la puerta a dudas justo en el arranque de la Fiesta Grande.

Con este panorama, el equipo de Antonio Mohamed buscará aprovechar el empuje de su gente para tomar ventaja en el primer capítulo, mientras que los dirigidos por Esteban Solari intentarán resistir el infierno y dejar la serie abierta para definirla en casa.

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¿A qué hora y dónde ver Toluca vs Pachuca?