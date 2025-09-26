Se suspende partido de Puebla y Chivas; será reprogramado por la fuerte tormenta que cayó en el Estadio Cuauhtémoc

Más Información

Después de que una fuerte tormenta cayera en el , la Liga MX decidió reprogramar el partido que Puebla y Chivas jugarían originalmente este viernes, 26 de septiembre.

A través de un comunicado, la Liga MX determinó que el duelo se reprogramará para este sábado, 27 de septiembre, a las cinco de la tarde (en tiempo del centro de México).

"La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio [...] se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencias de la Liga BBVA MX que indican la suspensión de partidos por 'causas de fuerza mayor' y su reprogramación dentro de las veinticuatro horas siguientes", se lee en un comunicado.

En un inicio, el duelo estaba programado a las nueve de la noche. Sin embargo, después de que personal del recinto analizara las condiciones de la cancha, se determinó la reprogramación del compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Y que, en el balompié mexicano, un partido no puede jugarse después de las once de la noche. Solamente la Liga MX —por causas de fuerza mayor— puede determinar si este escenario sucede o no.

"Agradecemos la compresión de los Clubes y aficionados, destacando que la seguridad de todos los asistentes es prioridad en la Liga BBVA MX", concluyó el comunicado.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver, este sábado, el partido de Puebla contra Chivas?

Sábado, 27 de septiembre

  • Puebla vs Chivas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX, Tubi y Azteca 7.

