Se suspende partido de Puebla y Chivas; será reprogramado por la fuerte tormenta que cayó en el Estadio Cuauhtémoc

Después de que una fuerte tormenta cayera en el Estadio Cuauhtémoc, la Liga MX decidió reprogramar el partido que Puebla y Chivas jugarían originalmente este viernes, 26 de septiembre.

A través de un comunicado, la Liga MX determinó que el duelo se reprogramará para este sábado, 27 de septiembre, a las cinco de la tarde (en tiempo del centro de México).

"La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en el estadio [...] se encuentra sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencias de la Liga BBVA MX que indican la suspensión de partidos por 'causas de fuerza mayor' y su reprogramación dentro de las veinticuatro horas siguientes", se lee en un comunicado.

En un inicio, el duelo estaba programado a las nueve de la noche. Sin embargo, después de que personal del recinto analizara las condiciones de la cancha, se determinó la reprogramación del compromiso correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Y que, en el balompié mexicano, un partido no puede jugarse después de las once de la noche. Solamente la Liga MX —por causas de fuerza mayor— puede determinar si este escenario sucede o no.

"Agradecemos la compresión de los Clubes y aficionados, destacando que la seguridad de todos los asistentes es prioridad en la Liga BBVA MX", concluyó el comunicado.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver, este sábado, el partido de Puebla contra Chivas?

Sábado, 27 de septiembre

Puebla vs Chivas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX, Tubi y Azteca 7.