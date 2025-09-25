André Jardine hizo una petición especial a la afición del América luego de su triunfo ante el Atlético de San Luis

América pudo salir del pequeño bache en el que se encontraba, luego de vencer (0-1) al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras.

Sin embargo, las dudas con relación a su funcionamiento siguen a la afición azulcrema y es por ello que André Jardine les pidió confianza en el proyecto.

“La afición tiene que confiar en nosotros, hicimos este voto de confianza de encontrar los tiempos, manejar el grupo con cuidado, encontrando espacio para todos, la liga mexicana no es encontrar el once y darles todos los partidos posibles, es ir rotando y dando minutos", declaró el brasileño.

Luego de perder el Clásico Nacional frente a las Chivas, el timonel de las Águilas ha rotado su 11 inicial frente a Rayados de Monterrey y ayer ante el Atlético de San Luis. Entre lesionados y cuidar algunas piezas, las mejores versiones del América se han visto en los segundos tiempos.

"La afición a veces quiere ver al equipo dando show y haciendo muchos goles, pero en el futbol de verdad a veces estas victorias son las más importantes. Hay que valorar mucho el trabajo de todo el equipo”, enfatizó sobre el sufrido triunfo ante los potosinos.

FOTO: IMAGO7

A cuidar a Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin no ha disputado un partido completo desde su llegada al América. Jardine entiende las ganas de la afición de verlo más minutos junto a Álvaro Fidalgo o Brian Rodríguez, pero por ahora, prioriza cuidarlo.

"Max es un jugador que debemos cuidarlo, no hizo la pretemporada completa, no puede jugar todos los partidos, viene de un esfuerzo importante en Monterrey; Fidalgo lo mismo, quieren estar juntos, yo entiendo la ansiedad de la afición, pero que confíen en nosotros, porque este torneo se gana en conjunto con el trabajo de todos”, concluyó.

