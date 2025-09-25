A lo largo de su carrera, Christian Martinoli se ha colocado como un gran detractor del América, por lo que su halago hacia Allan Saint-Maximin fue visto como algo sorpresivo, el cual se dio tras el partido de Rayados de Monterrey frente a las Águilas.

El destacado comentarista de TV Azteca resaltó el rendimiento del refuerzo francés en el duelo correspondiente a la Jornada 9, jugado el pasado sábado en el Estadio BBVA.

Durante la transmisión del programa "Los Protagonistas", Martinoli dejó de lado su repudió hacia las Águilas del América para dar su opinión respecto al ex del Newcastle.

Lee también: Guardado levanta la mano para llegar a la Selección junto a Rafael Marquez

"En esta mesa dije abiertamente que me pareció un volado lo de Sain- Maximin. La verdad,el tipo lo hace todo bien. Arranca por izquierda todo el tiempo, cambia de ritmo, filtra pelotas, da cambios de juego, mete pared, le pega a portería...Es el mejor refuerzo del América", señaló Martinoli.

En su juego frente a Rayados, el equipo comandado por André Jardine vivió momentos complicados, yéndose al descanso 2-0 abajo en el marcador. Al final, el cuadro de Coapa consiguió empatar el juego, teniendo en el francés al mejor jugador del campo.

Christian Martinoli analizó el juego de os azulcremas, dejando en claro que su primer tiempo fue espantoso, pero en el segundo recompusieron su camino para cerrar de gran manera.

Lee también: Cruz Azul: Nicolas Larcamón pide apoyo para Kevin Mier; “cuando menos lo merezca, más lo necesita”

"A mí lo que hizo el América el segundo tiempo en Monterrey me parece que es muy valioso.El América estaba para que lo destrozara en el primer tiempo. El América estuvo para que le llenaran la canasta de forma fea, como hace tiempo no lo hacían".