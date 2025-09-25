Querétaro: Benjamín Mora revela cómo estudiaron a Kevin Mier, “tratamos de ver las vulnerabilidades del rival”

Benjamín Mora, director técnico de Querétaro, no dudó en señalar que su equipo estudió las debilidades de Kevin Mier antes del empate 2-2 contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria. El estratega reconoció que el gol de Santiago Homenchenko no fue casualidad, sino producto de un plan previo.

“Por supuesto que dijimos que tenemos que estar muy atentos por la distancia que luego toma Kevin (Mier) y tenemos buenos golpeadores, tenemos buenos pegadores de larga distancia”, comentó el técnico mexicano al terminar el partido ante la prensa .

El entrenador aseguró que su equipo se quedó con un sabor agridulce, ya que estuvieron muy cerca de derrotar al líder del torneo. “Agridulces, agridulces porque la olimos, la teníamos, hicimos un partido extraordinario”, declaró Mora.

A pesar de jugar con un hombre menos tras una expulsión, Querétaro resistió los embates de Cruz Azul y mostró orden defensivo. “Era una cuestión de aguantar, de aguantar el vendaval, de aguantar los centros, de aguantar las circunstancias que nos podían venir del superlíder”.

El técnico recalcó que se va orgulloso de la entrega de sus jugadores y convencido de que su equipo sigue creciendo. “Muy orgulloso de los jugadores, veo un equipo muy fuerte que está creciendo a pasos agigantados”, afirmó.

Sobre el desempeño de los Gallos, Mora destacó que el camino es la humildad y el trabajo colectivo. “Intentando hacer como equipo, un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo de garra, un equipo de lucha, de colaboración”.

En cuanto a los 14 minutos agregados al final del encuentro, Mora evitó entrar en polémica sobre el arbitraje de Karen Díaz. “No hablo absolutamente nada del arbitraje, respeto a Karen muchísimo, es una gran árbitro”.

Finalmente, el entrenador cerró con mesura al señalar que los protagonistas deben ser sus jugadores y no las decisiones arbitrales. “Me quedo mejor con la sensación de que en esos catorce minutos mi equipo fue sólido, fue fuerte, y fue competitivo”, sentenció.