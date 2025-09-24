Sergio Ramos decepciona con penal fallado al estilo Panenka ante Toluca

Más Información

Sergio Ramos, una de las grandes estrellas de la Liga MX, acaba de vivir este miércoles en la cancha del Estadio Nemesio Díez uno de los momentos más bochornosos de su carrera.

El exjugador del Real Madrid y capitán del equipo regio desaprovechó una gran oportunidad de ampliar el marcador ante Toluca al fallar un penalti.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 pidió el balón tras la marcación de una infracción en el área de Hugo González, pero desde los once pasos definió de mala manera al intentar anotar a lo Panenka.

La definición del ibérico no llegó con suficiente fuerza, dejando el balón en las manos de González, quien, con calma e incredulidad, inició un ataque que pudo significar un gol de Toluca.

Luego de la acción, el nombre de Sergio Ramos inundó las redes sociales, plataformas en las que recibió burlas por su intención y por dejar caer anímicamente a su club, que se fue al descanso con el marcador en contra (4-2).

