Liga MX: Kevin Mier y su terrible error con Cruz Azul ante Querétaro

Kevin Mier, uno de los mejores porteros de la Liga MX, ha sido protagonista en el partido de este miércoles entre Cruz Azul y Querétaro.

El arquero colombiano, quien se encuentra en el radar de su selección para llegar a la Copa del Mundo, se volvió tendencia luego de un terrible error.

Mier, reconocido por su estilo de juego y la forma en que sale de su portería, vio la caída de su meta por segunda vez en una jugada en la que, por exceso de confianza, quedó lejos de reaccionar.

Todo ocurrió al minuto 35 del primer tiempo, cuando Santiago Homenchenko agarró adelantado a Kevin Mier, le pegó desde media cancha y le dio la ventaja (1-2) al Querétaro.

Luego del gol y con la frustración, los fanáticos en el Estadio de Ciudad Universitaria se lanzaron contra el arquero, abucheándolo en cada oportunidad que tocaba el esférico.