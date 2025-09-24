La mexicana Katia Itzel García hará historia en el Mundial Sub-20 al ser la única mujer designada como árbitra central

La central mexicana Katia Itzel García, una de las mejores en la Liga MX, hará historia en la próxima edición de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA.

La silbante, quien es egresada de la UNAM, ha sido asignada como la única mujer árbitra principal del certamen que se realizará en Chile.

Mediante un comunicado, se dio a conocer que García será acompañada por Sandra Ramírez y Karen Díaz, una terna que representa algo inédito en la competencia.

García, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con especialidad en Ciencia Política, ha logrado en muy poco tiempo convertirse en una de las referentes de la Concacaf, lo que le ha permitido adquirir experiencia en torneos organizados por la FIFA.

El trabajo en categorías inferiores y en la Liga MX ha permitido que Katia Itzel García fuera calificada en 2024 como una de las mejores centrales del planeta por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), junto a figuras como Rebecca Welch, de Inglaterra, y Stéphanie Frappart, de Francia.