Resultado: América logra agónico triunfo ante San Luis en buen partido de futbol

Sí, el América poco a poco recupera su nivel. Sí, el América está de regreso y hay que tomarlo en serio.

Después del tropiezo que tuvo en el Clásico Nacional, las Águilas han mostrado hambre, sangre, ganas de demostrar que son uno de los rivales a vencer, que pueden ser de nueva cuenta un candidato. Vinieron de atrás para empatarle a Monterrey y hoy lucharon hasta el final, hasta la agonía para ganar el juego ante el Atlético de San Luis (0-1).

El juego del San Luis había sido perfecto en lo que a defensa se refiere, hasta que en un balón por lo alto, “La Pantera” Zúñiga prolongó para la llegada de Alex Zendejas que definió con categoría para darle el triunfo a los de Coapa, que se ponen como cuarto lugar de la competencia con 21 puntos, pero con la confianza de vuelta.

Y eso es lo más importante.

América fue el que dominó, el que se hizo del campo y de la pelota, pero eso no significó que produjera real peligro sobre la cabaña de Andrés Sánchez.

El cuadro que lanzó a la cancha André Jardine, sin el francés Allan Saint-Maximin en la cancha, tuvo la intención de ser más profundo, pero pocas fueron las ocasiones en las que Brian Rodríguez y Víctor Dávila pudieron llegar a línea de fondo para proveer de oportunidades a Rodrigo Aguirre.

El Atlético de San Luis apenas puso en aviso a Luis Ángel Malagón. Las descolgadas de Benjamín Galdames no produjeron que el balón le llegara a Joao Pedro, quien tuvo poco contacto con el balón.

La mala noticia del primer tiempo fue que el “Búfalo” Aguirre tuvo que salir de cambio debido a una grave inflamación de su ojo izquierdo producto de un choque con el guardameta sanluisino.

La salida del “Búfalo” y la entrada de Zendejas vino a mejorar el juego de las Águilas, que en la segunda parte se mostró mucho más dinámico y incisivo, tanto que al fin, el portero Sánchez fue exigido a disparo del “Chiquito” Sánchez.

Jardine fue por todo e hizo tres cambios al mismo tiempo, dando entrada a Álvaro Fidalgo, “La Pantera” Zúñiga y Saint-Maximin.

La entrada del francés americanista hizo al equipo más peligroso, pero la bien parada defensa de San Luis impidió que hubiera llegadas realmente de peligro y la que fabricó y terminó en las redes fue invalidada porque el salón salió del campo, antes de la asistencia.

Pero mientras toda la atención estaba en el francés, del otro lado apareció Zendejas quien definió en el momento justo, cerca del final para que las Águilas vuelvan a gritar su presencia y que se les tome en serio.