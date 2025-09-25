Andrés Guardado alza la mano para volver a la Selección junto a Rafa Márquez en 2030

El proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030 significará para Rafael Márquez la oportunidad de estar al frente de la Selección Mexicana, situación que actualmente le ha permitido adquirir experiencia como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Con eso en mente, se espera que el exjugador del FC Barcelona pueda compartir su conocimiento, tras una exitosa trayectoria en Europa, con la nueva generación de futbolistas mexicanos; una misión en la que podría contar con el apoyo de otro histórico jugador mexicano.

Lee también Exfigura de la MLS tunde a Lionel Messi y asegura que controla todo en el Inter Miami

Se trata de Andrés Guardado, exjugador del León, quien recientemente compartió su ilusión de trabajar junto a Márquez al sumarse como parte de sus auxiliares, buscando con ello grandes objetivos.

"Si llega Rafa a la Selección, ¿te lleva de segundo?", preguntó el periodista español Josep Pedrerol, y el mexicano no dudó: "No sé, espero; ¡Rafa, estoy ya sacando mi curso!", mencionó en una entrevista.

Lee también La mexicana Katia Itzel García hará historia en el Mundial Sub-20 al ser la única mujer designada como árbitra central

Guardado, quien luego de su regreso a la Liga MX volvió a España para continuar su preparación, no perdió oportunidad de elogiar la carrera de Rafael, a quien reconoció como un ídolo en su etapa juvenil.

"Rafa ha sido un poco mi guía, mi amigo hasta la fecha, y lo puedo presumir. Mi hermano fue mi primer referente, pero el mayor ejemplo que tuve fue Rafa Márquez. Lo vi salir del Atlas, fichar con el Mónaco y luego con el Barcelona. Yo crecí queriendo ser como él", finalizó.