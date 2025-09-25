Antonio Mohamed, el culpable de que Hugo González detuviera el penalti de Sergio Ramos; esta es la historia

Ayer, después de parar el cobro de Sergio Ramos, el portero Hugo González quedó como el héroe de los Diablos Rojos.

Sin embargo, el verdadero salvador estaba en el banquillo. Se trata de Antonio “El Turco” Mohamed, quien le dijo al arquero de los escarlatas que el central español iba a ejecutar su penalti ‘a lo Panenka’.

“Anoche no me podía dormir, estaba viendo una película; eran como la 1:30-2 y estaba en YouTube y dije ‘a ver cuándo enfrentamos a Sergio Ramos’, estaba en Celta de Vigo y nos hizo un gol picando el penalti”, reveló el timonel argentino.

“Me acordé y en ese momento le dije a Angulo ‘decile a Hugo que se lo va a picar’… a veces tienes suerte y a veces no. Es como que lo soñé y bueno, una ayuda para el equipo”, agregó.

Una noche de insomnio y el atrevimiento del Turco salvaron a su equipo de lo que pudo ser el segundo gol de los Rayados de Monterrey en ese momento del primer tiempo.

“Sentía que lo iba a hacer. A veces aciertas, es futbol… un jugador de esta categoría tiene un montón de recursos y en este caso pudimos adivinar”, concluyó Mohamed.