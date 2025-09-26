Álvaro Fidalgo fortalece la rivalidad ante los Pumas; para el Maguito, el Clásico Capitalino no es un partido más

Desde que llegó a México para jugar con el América, Álvaro Fidalgo supo a dónde arribaba. De inmediato comenzó a estudiar la historia de las Águilas y así entendió sus rivalidades.

Hoy, El Maguito es voz autorizada para hablar del entorno azulcrema y asegura que, para él, la rivalidad ante los Pumas es la segunda más fuerte para el americanismo.

“Considero a Pumas un Clásico, por supuesto. Considero que tenemos tres, sobre todo porque cuando llegué vi que los más importantes eran Chivas y Pumas, Cruz Azul en estos últimos años fueron partidos lindos y la rivalidad sigue creciendo”, declaró el ofensivo español.

Sabe la relevancia de los América vs Pumas para ambas aficiones. Así se lo expresaron desde que llegó en 2021 y lo ha comprobado con el tiempo.

“Para la afición, según me contaron, hace años este juego era una locura. Obviamente claro que lo considero eso. Sabemos cómo nos juegan todos los rivales, no es nada nuevo; lo he comprobado en estos años que llevo aquí”, agregó Fidalgo.

Guillermo Martínez y Álvaro Fidalgo con Pumas y América, respectivamente - Fotos: Imago7

América, el más grande

Álvaro Fidalgo no quiere perder otro Clásico en este Apertura 2025. Caer ante las Chivas dolió y esperan que la historia no se repita este sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.

“Me duele perder cualquier partido, me da igual el que sea, pero lo dije antes, no es lo mismo, en un Clásico te juegas el honor, el respeto, hay mucho en juego de las aficiones, defiendes la camiseta que llevas puesta”, explicó.

Sin embargo, el español remató con un contundente mensaje: somos los más grandes .

“Los más importantes eran desde que llegué Chivas y Pumas, Cruz Azul después de los últimos dos años la rivalidad creció mucho, pero no sé si al nivel de Chivas y Pumas en lo emocional. Me da igual, el más grande somos nosotros y eso es lo importa”, concluyó.

