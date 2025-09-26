Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

En el Estadio Cuauhtémoc se suspendió momentáneamente el partido que Puebla y Chivas disputarán como parte de la onceava fecha del torneo Apertura 2025.

A través de redes sociales, la escuadra rojiblanca informó que "por indicaciones de Protección Civil, el partido de esta noche en el Cuauhtémoc ha sido suspendido momentáneamente debido a una tormenta eléctrica".

En un escenario similar, la propia Liga MX confirmó el retraso del compromiso que, originalmente, empezaría a las nueve de la noche.

"En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio", aseveró la Liga.

De acuerdo a reportes, el retraso iría desde treinta minutos hasta una hora, dependiendo del progreso de las condiciones climáticas en el recinto.

