Juárez calla el rugido de León; se queda con la victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Liga MX: Puebla vs Chivas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Lewis Hamilton enfrenta momentos difíciles; su perro, Roscoe, se encuentra en coma

Álvaro Fidalgo sobre la baja de Henry Martín en el América: No tener a La Bomba es una put...

El Guadalajara tiene una prueba aparentemente "fácil" esta noche en el estadio Cuauhtémoc, en actividad de la de la Liga MX.

Las Chivas de Gabriel Milito enfrentan al Puebla, el peor equipo en lo que va de la temporada; son últimos con cinco puntos, mientras que los rojiblancos marchan en la posición 11 con el mismo número de puntos.

El Rebaño busca hilar victorias, luego de su triunfo (3-1) el pasado miércoles en el estadio Akron, ante el Necaxa de Fernando Gago.

Desde octubre de 2024 las Chivas no consiguen dos triunfos al hilo. Aquella ocasión derrotó al Pachuca en el estadio Hidalgo y al Necaxa en el Akron.

El encuentro comenzará tarde por un retraso debido a la fuerte lluvia en Puebla. La cancha se encuentra en condiciones poco óptimas para llevar a cabo el duelo.

Sigue AQUÍ todas las acciones del Puebla vs Chivas desde el estadio Cuauhtémoc

