Liga MX: Juárez vs León EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Este viernes, los "Bravos" de Juárez y "La Fiera" de León se encargarán de abrir el telón de la Jornada 11 del Apertura 2025.

Para este compromiso, León buscará dejar atrás el empate que sufrió ante Mazatlán. Mientras que Juárez buscará hilar una buena racha, especialmente después de imponerse ante Pumas en la pasada fecha del torneo.

Los "Bravos", de momento, ocupan el séptimo lugar de la tabla general. Y unos puestos más abajo, "La Fiera" se encuentra en el décimo lugar.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Lee también Jorge Campos deja a Guillermo Ochoa sin Mundial: "Hay que llevar puros chavos", aseguró

Minuto a minuto de Juárez vs León; hoy, viernes 26 de septiembre