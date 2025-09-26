Más Información

Sergio Ramos dedica emotivas palabras a Busquets tras anunciar su retiro

Liga MX: Juárez vs León EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Gilberto Mora será monitoreado por el Manchester United durante el Mundial Sub-20

Álvaro Fidalgo fortalece la rivalidad ante los Pumas; para el Maguito, el Clásico Capitalino no es un partido más

El reglamento que tendrán que cumplir los dueños de palcos del estadio Banorte para el Mundial de 2026

Este viernes, los "Bravos" de Juárez y "La Fiera" de León se encargarán de abrir el telón de la Jornada 11 del .

Para este compromiso, León buscará dejar atrás el empate que sufrió ante Mazatlán. Mientras que Juárez buscará hilar una buena racha, especialmente después de imponerse ante Pumas en la pasada fecha del torneo.

Los "Bravos", de momento, ocupan el séptimo lugar de la tabla general. Y unos puestos más abajo, "La Fiera" se encuentra en el décimo lugar.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Minuto a minuto de Juárez vs León; hoy, viernes 26 de septiembre

