Álvaro Fidalgo sobre la baja de Henry Martín en el América: No tener a La Bomba es una put...

Las lesiones han golpeado al América en este Apertura 2025 y para este sábado, frente a los Pumas, no será la excepción. Las Águilas no contarán con Henry Martín, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza, tres bajas que serán por largo tiempo.

A esta pequeña lista se suma la duda de Rodrigo Aguirre, luego del golpe que sufrió a media semana frente al Atlético de San Luis; sin embargo, en América consideran que la “buena planeación” los ayudará.

“Para eso está la buena planificación, para tener diferentes variantes y cuando pasen estas cosas cada jugador tenga algo que ofrecer, lo importante es que todo mundo se sienta importante, da igual quien juegue; todo mundo está preparado para ser titular”, declaró Álvaro Fidalgo.

Aunque el español sí destacó la dolorosa lesión de ligamentos cruzados que sufrió Dagoberto Espinoza o la ausencia del capitán Henry Martín.

“Claro, hay bajas que son difíciles de suplir como perder a la Bomba, no tenerlo tantos partidos es una put... da porque es el líder de todos, el número 1, el que nos llevó a todo junto con André [Jardine], es complicado”, dijo.

“Daguito venía volando, con una confianza increíble, tiene unas condiciones que no hace falta ni mencionar, su físico es élite y estoy seguro de que se recuperará”, agregó respecto a la lesión del canterano azulcrema.

