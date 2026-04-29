Las grandes decepciones del Clausura 2026

Mientras todos los ojos del mundo empiezan a posarse lentamente en las preparativas del Mundial 2026 que se jugará en México , Estados Unidos y Canadá, la Liga MX termina su fase regular tras una serie de partidos que han tenido todo tipo de emociones. Antes de que comience la etapa de los play-offs, en donde todo puede pasar, es un gran momento para comenzar a hacer balances de lo que ha dejado el torneo Clausura.

El fútbol mexicano, en ese sentido, se encuentra en una gran fase de crecimiento y ganas espectadores en todo el mundo, por lo que muchos equipos deben afrontar una nueva presión: estar a la altura de las expectativas generadas. Y, en este torneo, ha habido varios equipos que no lo lograron.

Equipos con peor desempeño en el Clausura 2026. Foto: @ClubSantos en X

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De esta manera, luego de las últimas jornadas regulares y la definición de la tabla , repasaremos los casos de aquellos equipos que no han logrado dar la talla. ¿Cuál crees que es el caso más preocupante de todos y qué equipo es el que podrá levantar cabeza luego del mundial?

1.Santos Laguna

Sin dudas, el equipo más flojo de este Clausura y que no hace más que extender su mal presente en los últimos campeonatos. Lejos de su época dorada de la década de los 2000, el conjunto de Torreón, Coahuila, debe refundar su proyecto futbolístico para volver a figurar en las primeras planas.

Con la valla más vencida del campeonato y un déficit en el área rival, se encuentra muy lejos de figurar entre los favoritos en las apuestas online de la Liga MX . En nuestra opinión, el caso más preocupante de este listado. Sin embargo, todo puede pasar en el próximo mercado de pases.

2.Puebla FC

El equipo no ha salido último de este Clausura gracias a la desastrosa campaña de Santos. Sin embargo, para su afición se siente prácticamente lo mismo al ver el desempeño del equipo dentro del campo de juego.

Es el equipo que menos goles ha convertido en el torneo, con menos de una anotación por partido en promedio. Si lo que busca es revertir este mal momento, los refuerzos en la fase ofensiva deben ser prioridad para el próximo Apertura tras el fin del Mundial.

3.Necaxa

Si bien no es uno de los clubes históricos de la Liga MX , sí es uno de los más populares y no ha logrado estar a la altura de lo que su fiel afición le ha pedido en este torneo. Con un andar irregular, el sueño de clasificar a la siguiente ronda del torneo ha quedado más que lejos.

De cara al próximo campeonato, el club deberá buscar refuerzos de jerarquía que sirvan para potenciar a los talentos dentro del plantel, así como prescindir de algunos jugadores para lograr un cambio de aire y renovar la mentalidad ganadora del equipo. ¿Será capaz de dar vuelta la página rápido?

4.Rayados de Monterrey

Quizás, la decepción más grande este Clausura sea la de Rayados. El equipo que se había acostumbrado a ser protagonista de la Liga MX en años anteriores, ahora no pudo ni siquiera clasificar a los play-offs.

Pese a la presencia goleadora de Segio Canales en la delantera o el desequilibrio del delantero argentino Luca Orellano, el equipo de Monterrey ha estado lejos de mostrar su mejor versión, dejándolo a la puerta de los puestos clasificatorios. Sin dudas, se vienen vientos de cambio para comenzar la próxima temporada.

Algunos equipos no han tenido el desempeño deseado. Foto: @AtletideSanLuis en X

5.Atlético San Luis

Otro equipo que ha sabido ser animador en torneos anteriores ha estado lejos de su funcionamiento habitual y ha dejado a los fanáticos con un trago amargo en este Clausura 2026. Su poca eficacia en el arco contrario es una de las explicaciones para este final de temporada abrupto.

Pese a contar con la presencia estelar de João Pedro en el ataque, la contundencia ha brillado por su ausencia y de cara al Apertura se buscará armar una mejor sociedad en la delantera, con el fin de aprovechar los puntos fuertes del equipo. ¿Será este torneo un punto de inflexión para San Luis?

6. Querétaro

Por último, otro equipo que al comienzo de esta temporada parecía pisar mucho más fuerte de lo que terminó ocurriendo. Con muy pocos goles anotados en la fase regular, resultaba casi un milagro poder pasar a la siguiente fase del Clausura de la Liga MX.

Es por eso que los directivos del club han aprovechado los últimos partidos de la fase regular para sondear nombres en el mercado que puedan suplir el poco porcentaje de gol de este torneo. Sin dudas, se avecinan semanas intensas de rumores y negociaciones para el Querétaro.

La Liga MX ya no perdona a nadie y muchos equipos importantes no pudieron estar a la altura de las expectativas propias y ajenas en este Clausura 2026. Con casos más alarmantes que otros, se espera que la ventana de fichajes sea muy activa durante el receso del Mundial.

Mientras tanto, los play-offs empiezan a disputarse y los ojos de todos los amantes del mundo se depositan en México. ¿Qué equipo crees que podrá llevarse el torneo y ser la envidia del resto? El nivel demostrado por los ocho clasificados, en ese sentido, invita a la ilusión de partidos memorables.

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