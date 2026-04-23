Chelito Delgado desea que a México le vaya bien en el Mundial: Tiene que aprovechar la localía

A menos de 50 días para el arranque del Mundial 2026, la expectativa crece en torno al desempeño de la Selección Mexicana. En ese contexto, el exfutbolista argentino César Delgado expresó su deseo de que el combinado nacional firme una actuación destacada, sobre todo por su condición de local.

“Siempre deseándole lo mejor a México, tiene que aprovechar que es local, que tiene buenos futbolistas”, dijo el también exjugador de Cruz Azul, que desde su perspectiva, en el futbolista mexicano existe el talento, pero aún falta ese "salto de calidad” que le permita competir al más alto nivel. “México en este Mundial espero que pueda dar ese salto de calidad y aprovechar la localía y va a ser un Mundial muy atractivo en todos los aspectos”, comentó.

Delgado insistió en que ese avance se encuentra, en gran medida, fuera del país. Para él, el futbol europeo, específicamente en la Ligue 1 de Francia, representa una oportunidad de crecimiento, tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Como siempre digo, por ahí a México siempre le falta dar ese salto de calidad y por eso digo que el mexicano por ahí tiene que dar ese cambio de ir a Europa, de ir a probar, de ir a ese futbol que es distinto, porque se entrena distinto, porque se come diferente, porque es otra cultura, porque es otro futbol, y bueno, ese salto de calidad te lo da Europa”, expresó.

El exmediocampista, quien también militó en el Olympique de Lyon entre 2008 y 2011, habló desde su experiencia personal. Recordó que su etapa en Francia resultó determinante en su desarrollo profesional, por lo que recomendó ese destino para los jugadores mexicanos que buscan consolidarse en la élite.

Delgado también evocó a referentes mexicanos que pasaron en Europa, como Rafael Márquez y Guillermo Ochoa. Para él, su ejemplo debe servir como inspiración para las nuevas generaciones.

“Ojalá que podamos ver algún mexicano en la Liga 1 de Francia, como en su momento Rafa Márquez, Memo Ochoa. Me parece súper importante que haya un mexicano en la Liga francesa porque realmente te hace crecer futbolísticamente en todo sentido. Es una Liga súper competitiva y bueno, a mí me tocó vivirlo en carne propia, me ayudó a crecer como futbolista”, señaló el también embajador de la Ligue 1, que se transmite a través de la señal de FOX.

¿Qué jugadores podrían destacar en la Ligue 1?

Finalmente, Delgado se animó a mencionar nombres propios del futbol mexicano que podrían adaptarse a ese entorno. Señaló a Carlos Rodríguez por su calidad técnica, así como a Uriel Antuna por su velocidad y capacidad en el uno contra uno.

“A mí me encantaría poder ver a Charly Rodríguez, por ejemplo, jugar en la Liga de Francia porque tiene una técnica enorme. Después se va a tener que adaptar a la parte física porque se corre mucho, se mete mucho. Un (Uriel) Antuna también, que juega por afuera, que es un jugador rápido, que tiene dribbling, que tiene, por ahí, no te digo que potencia, pero tiene cómo para poder jugar en la Liga de Francia”, explicó.