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Estados Unidos se alista para presentarse ante su afición en el Mundial 2026, donde esta tarde se miden a Paraguay en el duelo inaugural del Grupo D en Los Ángeles.
Algo que también hace atractivo este duelo, además de ser el debut, es el show de inauguración que habrá horas antes del arranque del partido, tal y como sucedió en el México vs Sudáfrica y en el Canadá vs Bosnia-Herzegovina.
El cuadro de las Barras y las Estrellas es uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo, por lo que empezar con el pie derecho es una gran obligación y más enfrente de su afición.
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En sus últimos dos juegos amistosos, el equipo de Mauricio Pochettino ganó un partido (3-2 vs Senegal) y perdió el otro (1-2 vs Alemania). En ambos encuentros, el equipo estadounidense dejó un par de dudas previo a su presentación en el torneo de la FIFA.
Paraguay también tiene el mismo balance en sus últimos dos juegos de preparación, una victoria y una derrota (4-0 vs Nicaragua y 2-1 vs Marruecos).
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El cuadro de Conmebol quiere ser la sorpresa en este sector, en el que además de Estados Unidos, están Australia y Turquía, dos naciones que serán rivales complejos.
Estados Unidos vs Paraguay: Canales para ve EN VIVO partido del Mundial 2026
- Día: viernes 12 de junio
- Horario: 19:00 horas del centro de México
- Canales: Canal 5, Azteca 7, TUDN y VIX pase Mundial
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