Chelito Delgado calificó de “apresurada” la salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul

La decisión de Cruz Azul de cesar al técnico Nicolás Larcamón sorprendió a más de un celeste por el momento en el que se produce. A falta de una jornada para el cierre de la fase regular del torneo Clausura 2026 y con el equipo ya instalado en la Liguilla, la directiva optó por dar por terminada la gestión del estratega argentino.

La medida desató algunas críticas entre exjugadores, analistas y aficionados. Uno de los que fijó postura fue el excementero César Delgado, quien no dudó en señalar que el movimiento resultó precipitado, aunque también entendible desde la óptica institucional.

“Sí, yo siento que podía llegar a esperar un poco más, pero también es entendible que escucharon al aficionado y que no veían un cambio en el aspecto futbolístico del equipo. Yo creo que la directiva vio esa parte también, que no veían que Nicolás le podía encontrar la vuelta al equipo, que no veía una reacción del equipo en general, que todos los partidos eran prácticamente iguales o iba en bajada el equipo. No encontraba por ahí el entusiasmo que se necesita para jugar los partidos”.

“Creo que sí, un poco apresurada, pero a la vez también quizás ahora el equipo cambie el ‘chip’, que lo va a hacer, porque eso tiene el jugador. Cuando se va un entrenador, cambia el ‘chip”, dijo el Chelito a preguntas expresas de EL UNIVERSAL Deportes.

Cruz Azul y Querétaro en la jornada 16 del Clausura 2026 / Foto: Imago7

Para el exvolante celeste, el detonante no se limita a lo deportivo. Chelito apuntó directamente a la relación deteriorada entre el entrenador y la afición como un factor determinante en la decisión de los mandos celestes.

“Creo que esta salida de Nicolás pasa más por el hecho de que el aficionado no estaba contento con el entrenador. Yo creo que va por ahí. El aficionado en ese sentido se hizo sentir en cada partido y por eso tomaron la decisión de cambiar al entrenador”, señaló, al recordar la exigencia histórica del club cementero. “Cruz Azul tiene que ser protagonista por su historia, porque tiene buenos futbolistas”.

En el análisis deportivo, el argentino también marcó distancia con el estilo que mostró el equipo bajo el mando de Larcamón. Desde su perspectiva, la propuesta carecía de variantes ofensivas y de dinamismo, aspectos que considera esenciales para un club con aspiraciones de título.

“Yo soy partidario del futbol directo, donde sí podemos tener un ratito la pelota, pero no mucho tiempo, soy más de recuperar y atacar, atacar desde ese lugar, así sea por afuera o por adentro, buscar variantes, movilidad y eso yo no se lo veía al equipo”, manifestó el también embajador de la Ligue 1 de Francia, la cual se transmite por la señal de FOX.

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¿Cómo espera el camino de Cruz Azul de la mano de Joel Huiqui, técnico interino?

Tras la salida del estratega, la responsabilidad recae ahora en Joel Huiqui, quien asumirá el cargo como técnico interino. Delgado, quien compartió vestidor con él durante su etapa como jugador activo, expresó confianza en su capacidad para recuperar la identidad que exige la afición.

“Ojalá que Huiqui pueda encontrar en estos jugadores el entusiasmo que quiere ver la afición, que quiere sentirse identificado con su equipo. Y con Nicolás no lo estaba encontrando”, comentó.

"Fui compañero de él. Gran persona, gran tipo. Si bien es un tipo reservado, callado, yo siento que habrá cambiado ya su forma de ser del hecho ahora que es entrenador. Venía dirigiendo la Sub 21 y estuvo en algunos planteles del primer equipo ayudando a los entrenadores. Yo creo que ha adquirido algo de experiencia”, mencionó. "Espero que Joel Huiqui pueda encontrar en el equipo entusiasmo por el juego, donde el aficionado se sienta identificado con ese equipo. Que pueda encontrar en el equipo lo que él quiere adentro de la cancha”, agregó.

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