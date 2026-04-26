Gilberto Mora asegura que México es favorito para conquistar el Mundial de 2026

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ya está en marcha y el entorno de la Selección Mexicana comienza a llenarse de expectativas. A menos de 50 días para que el Tricolor inaugure su participación mundialista en el Estadio Banorte, escenario que se vestirá de gala para el duelo inaugural ante Sudáfrica, una voz habló sobre los objetivos.

Con ese horizonte en mente, Gilberto Mora, uno de los futbolistas mexicanos de mayor proyección, alzó la voz para compartir su visión de cara al certamen de la FIFA.

Recién recuperado de una lesión y con la esperanza de formar parte de la lista final de Javier Aguirre, el joven no escondió su ambición: disputar su primer Mundial y hacerlo en casa.

Mora dejó un mensaje que no pasó desapercibido. Convencido del potencial del grupo y del momento que vive la Selección, aseguró que, desde su perspectiva, México tiene los argumentos para colocarse como candidato al título.

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Gilberto Mora en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 con los Xolos de Tijuana - Foto: Imago7

"Ya me siento al cien por ciento en todos los aspectos y, desde mi punto de vista, somos favoritos para ganar este Mundial, más aún jugando en casa", afirmó el futbolista de Xolos de Tijuana tras el empate frente a Chivas.

Las declaraciones del juvenil, quien con una actuación sólida podría incrementar de forma notable sus opciones de dar el salto al futbol europeo, encendieron de inmediato el debate entre la afición.

Muchos seguidores se mostraron escépticos ante la posibilidad de que el equipo logre algo trascendental, apoyados en las versiones irregulares que ha mostrado sobre el terreno de juego en sus compromisos más recientes.

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