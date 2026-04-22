Mazatlán cierra su historia en casa con triunfo dramático ante Toluca

Mazatlán FC escribió una de las páginas más emotivas de su breve historia en la Liga MX en una noche que quedará grabada en la memoria de su afición.

El Estadio El Encanto fue testigo de una despedida cargada de orgullo, coraje y futbol, en la que el conjunto morado se negó a irse en silencio. Ante su gente y frente a un rival de peso, los Cañoneros ofrecieron una actuación que honró sus colores y dejó un recuerdo imborrable al derrotar (4-3) a Toluca.

El equipo dirigido por Sergio Bueno entendía que ante los escarlatas se le presentaba una oportunidad irrepetible para devolverle a su afición todo el respaldo recibido a lo largo de su paso por la máxima categoría.

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El conjunto del Pacífico saltó a la cancha decidido a dejar el alma, y aunque tuvo enfrente al bicampeón del futbol mexicano, no renunció a su propuesta. Ni siquiera el gol en contra, obra de Everardo del Villar en la recta final del primer tiempo.

Con todo por ganar y nada que perder, Mazatlán mostró una cara distinta para el complemento. El respeto quedó atrás y el equipo local se volcó al frente. Esa postura tuvo premio rápidamente, cuando Brian Rubio apareció al minuto 49 para firmar el empate.

La igualada transformó por completo el desarrollo del encuentro y abrió un intercambio de golpes que ofreció emociones en ambas áreas. Toluca recuperó momentáneamente la ventaja al 54, con anotación de Antonio Briseño, pero la respuesta morada no tardó en llegar. Édgar Bárcenas volvió a emparejar los cartones al 69.

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La lluvia de goles continuó con el paso de los minutos. Gabriel López adelantó a Mazatlán al 75, alimentando el sueño de una despedida perfecta, aunque Nicolás Castro al 87 parecía sentenciar el empate definitivo con el (3‑3).

Sin embargo, cuando todo apuntaba a la igualdad, surgió Daniel Hernández, quien apenas un minuto después y con un esfuerzo sobrehumano firmó el cuarto tanto sinaloense. Fue el gol que desató la locura en las gradas y selló un triunfo tan agónico como inolvidable.