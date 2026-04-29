Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan la semifinal de Champions League más discreta

El Atlético de Madrid y el Arsenal abren la llave más discreta en las semifinales de la Champions League, pero eso no quita que sea un choque entre dos de los equipos europeos más competitivos en los últimos años.

Tanto Colchoneros como Gunners sueñan con conquistar su primera Orejona.

El estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario del primer episodio de esta serie, por lo que los reflectores estarán sobre Diego Simeone y sus pupilos.

Aunque el conjunto rojiblanco se encuentra con más dudas que certezas, porque ha sufrido siete derrotas en sus más recientes 10 partidos, entre Liga, Copa y Champions.

Además, todavía tiene que pelear por su boleto para la próxima edición de la Liga de Campeones; es decir, afronta un cierre de calendario bastante fuerte.

La escuadra londinense también atraviesa un momento convulso, al no haber podido ganar seis de sus últimos 10 juegos (cuatro derrotas y dos empates).

En ese periodo, perdió la final de la Copa de la Liga, fue eliminado en la Copa inglesa y permitió que el Manchester City la arrebatara la cima en la Premier League.

Aunque, como dato no menor, la escuadra de Mikel Arteta es la única que se mantiene invicta en esta edición de la Champions: 10 triunfos y dos empates.

El duelo más reciente en el que se vieron las caras fue en la Jornada 3 de la fase de Liga, donde los ingleses aplastaron (4-0) a los españoles en el estadio Emirates.

Con bastante incertidumbre, por lo que han vivido en las más recientes semanas, el Atlético de Madrid y el Arsenal disputan la ida de las semifinales.

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