Clarisa Temelo sueña con jugar en la LPGA

Clarisa Temelo es la gran promesa del golf femenil mexicano. Originaria de Querétaro, ya conquistó el mundo amateur y sueña con llegar al máximo circuito, la LPGA, donde actualmente brillan sus compatriotas Gaby López e Isabella Fierro.

Con 18 años, Clarisa se convirtió en la primera mexicana en ganar el Campeonato Amateur Femenino de Latinoamérica en Perú y gracias a eso compitió tanto en el Chevron Championship como en el Amundi Evian Championship, dos de los Majors del golf femenil.

Actualmente, es estudiante de segundo curso de la Universidad de Arizona, donde Lorena Ochoa jugó a nivel colegial.

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En la antesala de su segunda participación consecutiva en el LPGA Riviera Maya Open, la joven mexicana dejó en claro que busca divertirse y continuar creciendo, además de su deseo de dar el siguiente paso al profesionalismo.

“La LPGA es mi sueño, así que trato de disfrutarlo y sumar experiencia, juego con mis ídolos y es como un sueño hecho realidad”, mencionó en conferencia de prensa.

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Para Clarisa, Gaby López es su mayor referente, aunque en esta edición del torneo habrá nueve representantes mexicanas en total.

“Todas las que juegan en el field son como mis ídolas. Gaby, Nelly (Korda), son las personas que yo miro para arriba y que digo ‘ojalá un día sea como ella’ y me siento afortunada de compartir el campo con ellas. Me quiero divertir y aprender de ellas. Es súper importante y amo que haya muchas mexicanas, habla de cómo en México también podemos jugar en el LPGA y alcanzar nuestros sueños”, mencionó.