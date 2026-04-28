El LPGA Riviera Maya Open tendrá participación histórica de golfistas mexicanas

Este jueves en el paradisíaco campo de golf El Camaleón de Mayakoba, dará comienzo la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open, el torneo que reúne a las 144 mejores golfistas del mundo y que repartirá una bolsa de 2.5 millones de dólares, con 375 mil de ellos garantizados a la futura campeona.

Después de una exitosa primera edición, en la cual la japonesa Chisato Iwai fue la gran campeona, este año el field dio un salto de calidad con la presencia de jugadoras como Nelly Korda, actual número uno del mundo y ganadora del primer Major del año, y de Lydia Ko, múltiple medallista en Juegos Olímpicos y más de 20 victorias en el circuito. Además, habrá un récord de nueve golfistas mexicanas participando por la gloria.

Ellas son Gaby López, Clarisa Temelo, María Fassi, Isabella Fierro, Andrea Ostos, María Balcázar, Carolina Rotzinger, Ana Jiménez y Alejandra Llaneza.

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Clarisa Temelo, una de las grandes promesas del golf mexicano femenil, viene de competir en el Augusta National Women’s Amateur, torneo al que fue invitada como una de las 30 mejores jugadoras amateurs del mundo.

“Representar a México es un orgullo y al jugar acá quieres dar ese extra de jugar bien enfrente de tu gente pero es importante disfrutarlo y creo que pueden llegar mejores resultados”, declaró.

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María Fassi, la única mexicana en pasar el corte el año pasado, reconoció que “jugar en México no es fácil, tenemos muchas expectativas a nivel personal y tenemos la presión externa de la gente que quiere vernos jugar bien. Si nos preguntas a las mexicanas es el torneo que más queremos jugar, el que mejor lo queremos hacer y a veces eso nos termina jugando un poco en contra”.

Por su parte, Isabella Fierro festejó el regreso de la LPGA al país ya que “el golf aquí en México está creciendo y vamos por el camino correcto”.