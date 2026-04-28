María Fassi quiere representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Con 28 años, María Fassi ya representó a México en dos ediciones de los Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024) y en la antesala de la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open, confesó su deseo de jugar por tercera vez en Los Ángeles 2028.

“Siempre he dicho el honor que ha significado para mí poder jugar tanto en Tokio como en París, son dos experiencias muy distintas pero que son dos de mis semanas favoritas que me han tocado vivir como deportista, así que soñar con poder hacerlo una tercera ocasión en Los Ángeles sería algo único”, declaró en conferencia de prensa.

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En sus primeros Juegos Olímpicos, María tuvo una destacada actuación al terminar en el puesto 23, mientras que en París terminó en el lugar 58 de la rama femenil.

“Estando en Los Ángeles se siente un poco más cerca de México, el apoyo que vamos a tener como mexicanos todos los atletas que vayan será extraordinario, es algo que tengo en mente y es algo por lo que trabajo todos los días”, agregó.

Sin embargo, esta semana, María está en Playa del Carmen para jugar el Riviera Maya Open, donde encuentra la oportunidad de dejar un legado que trasciende sus participaciones olímpicas o cualquier resultado deportivo, sino el de dejar una huella en las niñas que puedan inspirarse gracias a ella y que decidan empezar una carrera como golfistas.

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“A mí me gustaría tener torneos ganados, Majors, una medalla olímpica, pero el legado que me gustaría dejar es el de ser una persona que logró inspirar y tocar el corazón de mucha gente. Afortunadamente me toca hacerlo a través del golf y es mi avenida para inspirar a futuras generaciones, pero también fuera del campo poder ayudar a gente que persiga sus sueños, que trabaje para ser una mejor versión. Espero que el día de mañana pueda irme a dormir sabiendo que ayudé a mucha gente”, concluyó.