México vs Nueva Zelanda: Horario y canales para ver EN VIVO a la Selección Femenil, HOY, jueves 23 de octubre

La Selección Mexicana Femenil disputa esta noche su primer partido frente a Nueva Zelanda, como parte de la Fecha FIFA de octubre que servirá de preparación de cara al año más importante que se vivirá en lo que va de la era del técnico Pedro López.

Hoy, enfrentarán a las oceánicas en el estadio de la Ciudad de los Deportes y el domingo se repetirá el choque, pero esta vez en el estadio Olímpico Benito Juárez, casa de las Bravas.

México comenzará en noviembre su Clasificatorio de la Concacaf W y también buscará otro duelo amistoso, pero este ya no sería en la Ciudad de México.

“Tenemos esta Fecha FIFA , en noviembre empezamos el clasificatorio, sólo tenemos un partido y a ver si conseguimos hacer un segundo amistoso; en febrero sería la misma situación, partido clasificatorio que jugaríamos fuera e intentaríamos hacer un segundo amistoso y en abril llegar a México para jugarnos los dos últimos partidos de la primera fase de clasificación”, explicó Pedro López a EL UNIVERSAL Deportes.

Contra la selección de Nueva Zelanda no será un compromiso sencillo y para el estratega español Pedro López servirá como una prueba para seguir con la construcción de su equipo. Por ahora, Ciudad de México y Ciudad Juárez disfrutarán de la Selección mayor y del regreso de Jacqueline Ovalle.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido amistoso entre México y Nueva Zelanda?

El encuentro de carácter amistoso no tendrá transmisión televisiva en México, pero las redes oficiales de la Selección Mexicana compartirán en vivo el encuentro.

México vs Nueva Zelanda

Fecha: Jueves 23 de octubre

Horario: 20:00 horas (centro de México)

Transmisión: Facebook y YouTube de la Selección Mexicana