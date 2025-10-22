Para Pedro López, DT de la Selección Mexicana, urgen Fuerzas Básicas sólidas en el futbol femenil de México

Cuando Pedro López llegó a la Selección Mexicana Femenil, el momento del Tricolor era crítico. Los boletos para el Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024 se habían perdido en casa.

En estos tres años, el estratega español se ha enfrentado a dificultades, diferencias y también ha manifestado su deseo por tener fuerzas básicas más desarrolladas.

“Siempre digo que la mayor complicación, quizá, que hay en México es la falta de unas fuerzas básicas más amplias, que permitan a las jugadoras llegar a la Selección Mayor con un conocimiento e interpretación de juego más desarrollado, pero desde los 10 o 12 años. Pienso que es una necesidad y un objetivo para el futuro”, declaró el estratega español, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El fogueo con selecciones top es parte fundamental del proyecto que encabeza; sin embargo, se ha convertido en una de las mayores dificultades para la Selección.

“Una de las dificultades —a veces— también está en encontrar rivales que quieran jugar contra México, que quieran venir acá, desde Europa, que sean de los mejores equipos del mundo y vean esta opción, pero —desde la distancia o diferencia horaria— no es fácil encontrar a este tipo de contrincantes”, agregó el exseleccionador de España, quien destaca el mayor avance y crecimiento del combinado nacional.