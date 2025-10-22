Estrella juvenil de Argentina Sub-20 explota contra la afición mexicana ante burlas: "Los dejamos fuera"

Hace unos días se jugó en Chile la final de la Copa del Mundo Sub-20, un duelo intenso que, luego de noventa minutos, terminó con triunfo (2-0) de Marruecos sobre Argentina.

La victoria del equipo africano, que significó un hecho histórico para el país, fue celebrada con fuerza por varios fanáticos locales, quienes, con alegría, se burlaron del mal partido de la Albiceleste.

Los comentarios negativos y de burla continuaron en redes sociales, plataformas en las que seguidores de Colombia y México —países que fueron eliminados por los argentinos— se sumaron, generando la respuesta de una de sus estrellas.

Se trata de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, quien en un programa respondió a las críticas y comentarios negativos sobre él y sus compañeros, lanzando un dardo especial a los aficionados mexicanos.

"No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera, y Chile ni siquiera clasificó a cuartos de final", mencionó.

Prestianni, quien se encuentra en proceso de adaptación al futbol europeo, continuó su comentario y aseguró que dejaron fuera al Tricolor, ya que los futbolistas mexicanos hablaron mucho en la previa.

“Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca, y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”, finalizó.