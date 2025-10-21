Más Información

David Faitelson alza la voz para defender a Javier Aguirre de acusaciones: "No caben dentro de su propia estupidez"

Cruz Azul es castigado con LOS MEJORES MEMES tras dejar ir la victoria contra Necaxa

América recibe LOS MEJORES MEMES tras polémico triunfo contra el Puebla

Resultado: Cruz Azul deja escapar la victoria en Aguascalientes tras agónico empate del Necaxa

Resultado: América sufre para vencer al Puebla con polémica incluida; Ramón Juárez fue el héroe azulcrema

Este martes trascendió que el periodista Mauricio Ymay abandonaría ESPN para regresar a Televisa para cubrir el lugar de Gibrán Araige como reportero de la Selección Mexicana; sin embargo, los rumores señalan que esta decisión habría sido a petición de , entrenador del Tri.

Sin embargo, fiel a su estilo, David Faitelson salió a responder esas acusaciones con polémica incluida y señalamientos a quienes compartieron esa versión de los hechos.

"Se lee cualquier clase de tonterías en estas redes sociales…", empieza el mensaje del conductor de Televisa.

"¿Qué Javier Aguirre decide quien debe ser el reportero de las selecciones mexicanas en TUDN? No me hagan reír. Aguirre tiene suficiente trabajo en decidir, entre otras posiciones, quien será su lateral derecho…", agregó.

Finalmente, cierra su mensaje con un insulto a sus colegas que compartieron la versión que señala que el Vasco habría pedido que se lleve a cabo dicho movimiento a raíz de un problema con Araige.

"Esos “reporterillos” que juegan a ser periodistas no caben dentro de su propia estupidez", concluye Faitelson.

