David Faitelson alza la voz para defender a Javier Aguirre de acusaciones: "No caben dentro de su propia estupidez"

Este martes trascendió que el periodista Mauricio Ymay abandonaría ESPN para regresar a Televisa para cubrir el lugar de Gibrán Araige como reportero de la Selección Mexicana; sin embargo, los rumores señalan que esta decisión habría sido a petición de Javier Aguirre, entrenador del Tri.

Sin embargo, fiel a su estilo, David Faitelson salió a responder esas acusaciones con polémica incluida y señalamientos a quienes compartieron esa versión de los hechos.

Lee también Afición del América explota contra Kevin Álvarez; el lateral de las Águilas la pasa mal en el Ciudad de los Deportes

"Se lee cualquier clase de tonterías en estas redes sociales…", empieza el mensaje del conductor de Televisa.

"¿Qué Javier Aguirre decide quien debe ser el reportero de las selecciones mexicanas en TUDN? No me hagan reír. Aguirre tiene suficiente trabajo en decidir, entre otras posiciones, quien será su lateral derecho…", agregó.

Finalmente, cierra su mensaje con un insulto a sus colegas que compartieron la versión que señala que el Vasco habría pedido que se lleve a cabo dicho movimiento a raíz de un problema con Araige.

"Esos “reporterillos” que juegan a ser periodistas no caben dentro de su propia estupidez", concluye Faitelson.

Lee también América recibe LOS MEJORES MEMES tras polémico triunfo contra el Puebla