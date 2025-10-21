América recibe LOS MEJORES MEMES tras polémico triunfo contra el Puebla

Esta noche el América sufrió, pero logró vencer al Puebla (2-1) en el arranque de la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Con polémica incluida, las Águilas sumaron tres puntos que los dejan en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Entre un penalti, una expulsión en minutos de descuento y el agónico gol de Ramón Juárez, el triunfo azulcrema estuvo marcado por la polémica arbitral, misma que fue señalada en redes sociales por aficionados de distintos equipos.

América una vez más fue señalado como equipo beneficiado por el arbitraje, y por eso se llevó LOS MEJORES MEMES en redes sociales.

Sin embargo, además de las creativas imágenes que relacionan a las Águilas con los árbitros, hubo señalamientos hacia Kevin Álvarez por su mal momento, el cual se pronunció con abucheos en el estadio, y alabanzas hacia Ramón Juárez, autor del gol del triunfo.

A continuación, les dejamos las mejores imágenes del polémico triunfo americanista.

Los MEJORES MEMES del polémico triunfo del América sobre Puebla

