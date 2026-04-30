¿Qué necesitan Tigres y Toluca para clasificar a la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf?

En representación del fútbol mexicano, Tigres y Toluca cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de avanzar a la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Misma que tendrá a un nuevo campeón, después de que Cruz Azul perdió la corona en los Cuartos de Final del torneo internacional.

La próxima semana, entre el cinco y seis de mayo, se disputarán los partidos de vuelta que definirán a los finalistas del certamen. Para ventaja de los equipos mexicanos, ambos se disputarán en territorio nacional.

Por un lado, aunque fue por lo mínimo, Tigres consiguió un triunfo inicial ante Nashville. Si los felinos desean regresar — después de seis largos años— a una Final de la Copa de Campeones de la Concacaf es necesario que consigan una victoria o incluso, un empate en “El Volcán”.

En caso de perder por la mínima, el partido se iría a tiempos extras. Si la escuadra regiomontana cae por cualquier marcador superior de Nashville, quedaría eliminada por la condición de gol de visitante.

Por otra parte, Toluca recibirá a LAFC en “El Infierno”. Para convertirse en finalista, el equipo dirigido por el “Turco” Mohamed deberá ganar, especialmente después de su derrota (2-1) en el Banc of California Stadium. Incluso, por el gol de visitante, podría avanzar con victoria por un marcador de 1-0.

Sin embargo, un empate o una derrota los eliminaría del torneo internacional.

Noventa minutos separan a los equipos mexicanos de conocer su futuro en la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Toluca en lamento, durante las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf?

Martes, 5 de mayo

Tigres vs Nashville SC | Estadio Universitario de la UANL | 19:30 horas (tiempo del centro de México).

Miércoles, 6 de mayo

Toluca vs LAFC | Estadio Nemesio Diez | 19:30 horas (tiempo del centro de México).

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