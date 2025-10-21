Afición del América explota contra Kevin Álvarez; el lateral de las Águilas la pasa mal en el Ciudad de los Deportes

Perder contra Cruz Azul significó un duro golpe para la afición del América, que está noche se hizo sentir en el estadio Ciudad de los Deportes frente al Puebla.

Entre abucheos al medio tiempo y un fuerte reclamo hacia Kevin Álvarez, los seguidores de las Águilas mostraron su descontento luego de la mala exhibición que daban ante La Franja.

América se fue al descanso sin goles, pero con muchos abucheos y rechiflas por su pésimo partido. A la afición poco y nada le importa que el cuadro de André Jardine tenga múltiples bajas por lesión.

Lee también Sergio Ramos reveló su deseo de extender su contrato con Rayados: "Ojalá sigamos aquí"

La situación empeoró cuando el Puebla se puso arriba en el marcador con el gol de Emiliano Gómez al minuto 52. Tras el tanto de los visitantes el nuevo blanco fue Kevin Álvarez.

Cada que el lateral mexicano tomaba el esférico era abucheado por los fanáticos azulcremas que asistieron a media semana para ver a su equipo, aún después de la caída en el Clásico Joven.

Ni el tanto de Brian Rodríguez calmó el ánimo de los aficionados que aún continúan enojados con el accionar de su equipo.

Lee también Andrés Guardado y el Real Betis presentan camiseta conmemorativa para celebrar el Día de Muertos