Andrés Guardado y el Real Betis presentan camiseta conmemorativa para celebrar el Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración mexicana que, con el paso de los años, ha sido reconocida en diferentes partes del mundo y se ha convertido en fuente de inspiración para la música, el cine y ahora también para el mundo del deporte.

Un ejemplo de esto último fue replicado por el Real Betis, uno de los equipos históricos de España, que en la previa del festejo lanzó una camiseta conmemorativa para sus seguidores.

Mediante sus redes sociales, el equipo verdiblanco presentó la indumentaria, misma que fue portada por Andrés Guardado, quien hasta hace unos meses fue capitán de la institución.

Con la presentación de la camiseta —que ya se encuentra disponible para los seguidores de todo el planeta mediante la tienda en línea del club—, el equipo recibió de inmediato comentarios positivos.

"Destaca por su diseño inspirado en la cultura mexicana. Tanto en el frontal como en el dorsal, luce una catrina típica de México, representada con detalles en tonos verdes que rinden homenaje al arte tradicional del país. En el interior del cuello se incluye el escudo de México, símbolo de la unión entre ambas culturas. Además, los ojos de la catrina están formados por la doble 'B' característica del Real Betis, aportando un toque distintivo y único al diseño", se puede leer en la descripción, misma que añade que tiene un costo de 50 euros, es decir, $1,070 pesos mexicanos.