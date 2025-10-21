Figura del Real Madrid explota y pide su salida del equipo por falta de minutos

El Real Madrid jugará este miércoles en la Champions League ante la Juventus, un duelo importante para el equipo español que buscará mantener su buen momento.

Con esa previa y el equipo enfocado en los objetivos, el club español habría recibido una mala noticia al informarse que una de sus grandes estrellas buscaría a la dirigencia para pedir su salida.

De acuerdo con información del portal UOL de Brasil, el joven delantero brasileño Endrick ha solicitado al Real Madrid salir cedido durante el mercado de invierno europeo, con la intención de jugar más y buscar un boleto a la Copa del Mundo de 2026.

El reporte agrega que, ante las pocas oportunidades por parte de Xabi Alonso, el brasileño tendría en mente salir y buscar nuevos retos en el balompié de Italia y Francia, con el deseo de terminar de formarse.

Según Vinícius Coelho, uno de los comunicadores brasileños más importantes, tras un primer análisis del mercado, la Premier League de Inglaterra se ve como una opción casi imposible, y lo más factible sería irse cedido al Olympique de Lyon o “tal vez al PSG” (París Saint-Germain); o en Italia, a la Roma.

Se espera que el Real Madrid acepte la propuesta del elemento de 19 años, quien es el único jugador de la plantilla que no ha sido utilizado por el estratega español.