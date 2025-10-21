Sergio Ramos reveló su deseo de extender su contrato con Rayados: "Ojalá sigamos aquí"

Este martes los Rayados de Monterrey recibirán en el estadio BBVA a los Bravos de Juárez, en el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Estarán obligados a ganar después de un sorpresivo empate con Pumas y sus figuras, incluido Sergio Ramos, deberán levantar la mano para que eso suceda.

El español, además, recientemente confirmó su deseo de extender su contrato con la Pandilla, así lo reveló ante la pregunta de Juanfe Sanz del Chiringuito, famoso programa de futbol en España.

El reportero español abordó al excapitán del Real Madrid mientras este abandonaba las instalaciones de El Barrial, centro de entrenamiento del Monterrey, y lo cuestionó sobre su presente en México.

🚨🇪🇸 @SergioRamos, EN EXCLUSIVA con @JuanfeSanzPerez 🇪🇸🚨



🙏 "¿Mi renovación? Ojalá sigamos aquí en México".



😏 "¿El Clásico? Espero que el Madrid gana y 'Kiki' haga una buena actuación". pic.twitter.com/N0Yu1aGz6z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2025

"No me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla y es un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año termine bien", respondió Ramos.

Antes de irse, el líder de los Rayados aseguró que "termino contrato en diciembre pero ojalá sigamos aquí porque estamos muy a gusto".

Por ahora, no han habido confirmaciones oficiales de que la directiva del Monterrey extienda la relación laboral con el campeón del mundo en 2010.

