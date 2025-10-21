Más Información

Sergio Ramos reveló su deseo de extender su contrato con Rayados: "Ojalá sigamos aquí"

Figura del Real Madrid explota y pide su salida del equipo por falta de minutos

Forward 3.0, el programa de la FIFA con el que busca más inversión en el desarrollo del futbol

PSG aplasta al Leverkusen en un partido de alto voltaje en la Champions League

Necaxa vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 21 de octubre

Este martes los Rayados de Monterrey recibirán en el estadio BBVA a los Bravos de Juárez, en el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Estarán obligados a ganar después de un sorpresivo empate con Pumas y sus figuras, incluido , deberán levantar la mano para que eso suceda.

El español, además, recientemente confirmó su deseo de extender su contrato con la Pandilla, así lo reveló ante la pregunta de Juanfe Sanz del Chiringuito, famoso programa de futbol en España.

El reportero español abordó al excapitán del Real Madrid mientras este abandonaba las instalaciones de El Barrial, centro de entrenamiento del Monterrey, y lo cuestionó sobre su presente en México.

"No me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla y es un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año termine bien", respondió Ramos.

Antes de irse, el líder de los Rayados aseguró que "termino contrato en diciembre pero ojalá sigamos aquí porque estamos muy a gusto".

Por ahora, no han habido confirmaciones oficiales de que la directiva del Monterrey extienda la relación laboral con el campeón del mundo en 2010.

