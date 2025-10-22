El picante choque entre Hernán Cristante y la afición del América; el argentino les recordó al Toluca

El triunfo del América (2-1) frente al Puebla estuvo lleno de polémica, luego de un controversial penalti que le marcaron a las Águilas y que significó el 1-1 momentáneo.

En tiempo de compensación expulsaron a un elemento del Puebla (Raúl Castillo) y todo estalló en el banquillo de La Franja. El técnico argentino, Hernán Cristante, enfureció contra los árbitros y se fue expulsado.

Cuando se dirigía a las escaleras que lo llevaban al vestidor, Cristante se enganchó contra la afición del América que le lanzó insultos, abucheos y rechiflas.

Antes de dejar el campo, el exportero del Toluca hizo un gesto que encendió aún más a la afición azulcrema. El histórico exarquero escarlata hizo la "diablo señal", con los dedos simulando unos cuernos y la lengua de fuera.

Esto en alusión a la final del pasado torneo Clausura 2025, en la que el América cayó frente a los Diablos Rojos y dejaron ir la posibilidad de convertirse en tetracampeones del futbol mexicano.

El siguiente compromiso de La Franja del Puebla será el siguiente viernes 24 de octubre, frente a los Bravos en el estadio Olímpico Benito Juárez.

JAJAJAJAJA salió ardidísimo Hernán Cristante.



Que chulada verlo así de enojado.



56 añitos tiene la criatura. pic.twitter.com/4RDywo7d4a — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) October 22, 2025