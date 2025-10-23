¡VERGONZOSO! La derrota de Pumas ante San Luis dejó grandes MEMES

Vergonzoso ha sido el torneo Apertura 2025 para los Pumas que amanecieron este jueves fuera de la zona de Play-In tras la derrota en casa a manos del Atlético de San Luis.

Aficionados al conjunto auriazul, llenos de frustración, fueron a las redes sociales del club a mostrar su inconformidad ante un equipo que hila seis partidos sin conocer la victoria en el presente torneo.

Otro de los temas que tocó fibras sensibles en la afición de los Pumas fue el hecho de que el equipo saltara al campo acompañado de perros, como parte de una iniciativa que busca incentivar la adopción canina. Esto, mientras el galés Aaron Ramsey aún llora la perdida de su mascota, Halo, extraviada hace casi dos semanas.

Estos son los mejores memes de la derrota de Pumas ante San Luis

