Liga MX: Así marcha la tabla tras 14 jornadas disputadas en el torneo Apertura 2025

La narrativa del futbol mexicano moderno afirma que solo cinco clubes de la Liga MX se toman con seriedad sus respectivos proyectos. La tabla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX es fiel reflejo de esta idea.

Con el vigente campeón como líder absoluto con 32 unidades, la Liga MX presume a cinco pesos completo en la parte alta de la tabla. Toluca (32), América (30), Monterrey (30), Tigres (29) y Cruz Azul (29) están por encima del resto de clubes de primera división en México.

Tan solo Xolos de Tijuana (21), que está en la sexta posición, se encuentra a ocho unidades de distancia del club que está por encima de ellos en la tabla: Cruz Azul. Pachuca (21), Chivas (20) y Juárez (19) aún pueden pelear con el conjunto fronterizo por el sexto y último pase directo a la fiesta grande del futbol mexicano.

Para San Luis (16), Atlas (16), Pumas (14), Santos (14) y Querétaro (14) el cierre de torneo se jugará como auténticos duelos de eliminación. No sumar de a tres condicionaría las aspiraciones de estos cinco clubes que aspiran ya a un milagro para poder, si quiera, acceder al Play-In.