Silencio en CU, ¿Qué pasó con las barras de Cruz Azul?

El ambiente en el Estadio Olímpico Universitario será distinto esta noche. Por primera vez en el torneo, Cruz Azul no contará con su grupo de animación para el duelo ante Monterrey, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025. La cabecera norte, habitualmente llena de banderas y cánticos, luce vacía.

Ni en los alrededores del estadio ni en la zona destinada a la porra se vio movimiento. No habrá tambores ni mantas, y el público general tendrá la tarea de hacer sentir el apoyo celeste. El silencio en la portería norte contrasta con la intensidad del duelo que podría extender la racha sin perder en casa.

¿Por qué no estará el grupo de animación?

La ausencia del grupo de animación celeste tiene una razón de fondo. Un grupo de presuntos aficionados de Cruz Azul fueron señalado por causar daños a una vivienda en la colonia Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. El inmueble tenía pintado el escudo del Club América, lo que habría detonado la agresión previo al triunfo cementero en el Clásico Joven.

El periodista Carlos Jiménez difundió los hechos en sus redes sociales donde se puede ver a varios aficionados vandalizando la propiedad. Las imágenes exhiben cómo los individuos lanzan piedras, botellas y golpean una camioneta estacionada, además de intentar arrojar una motocicleta contra el vehículo.

El ataque generó indignación en redes sociales y entre los propios aficionados cruzazulinos. Fueron denunciados ante la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que se tomó la decisión de no permitir el acceso del grupo de animación al encuentro ante Monterrey, a manera de sanción y en busca de evitar nuevos incidentes.

En redes sociales, “La Sangre Azul”, confirmó el veto en sus redes sociales. “Para conocimiento de todos y cada uno de los que conforman esta organización, informamos que el próximo sábado no asistiremos al Estadio Ciudad Universitaria, debido a que nos encontramos bajo veto”.

Y agregaron: “Esto deriva de lo ocurrido en la Ciudad de México durante el partido contra la barra más chillona del país, esa que cuando hace algo, todo está bien, pero cuando le hacen, se escuda diciendo que había familias, niños o adultos mayores, cuando la realidad es otra”.

“Como organización, respetaremos el veto que se nos impuso y exhortamos a todos nuestros hinchas a abstenerse de acudir al estadio como grupos organizados, ya que la indicación es clara y acataremos las instrucciones de las autoridades competentes”, finalizaron.