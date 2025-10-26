Nicolás Larcamón no baja la guardia; se viene un cierre “apasionante” en la lucha por la cima

El sueño por el título sigue más vivo que nunca para Nicolás Larcamón. Tras el triunfo 2-0 ante Rayados, el técnico de Cruz Azul aseguró que su equipo mantiene la mira en lo más alto del torneo. Con dos jornadas por disputar, el argentino dejó claro que no bajarán el ritmo y que pelearán por el liderato del Apertura 2025.

En conferencia de prensa, el entrenador valoró la consistencia mostrada ante rivales directos por la cima. “Hemos sido un equipo muy consistente en este tipo de duelos contra equipos que ambicionan lo mismo que nosotros… quedan seis puntos todavía muy importantes para nosotros, ambicionando obtener los próximos tres para después preparar los últimos y también obtenerlos”, expresó con confianza.

Larcamón reconoció que el cierre de torneo será exigente, con rivales que buscarán complicarles el paso. “Sostenernos en la competitividad, construir muy bien estos últimos dos partidos, empezando por el primero… confío que nuestra afición va a explotar el Cuauhtémoc el viernes”, afirmó el técnico ante los medios de comunicación.

Larcamón valoró el nivel del torneo, en el que varios clubes se mantienen peleando por la cima. El técnico celeste aseguró que se sabrá la posición final cuando finalice el torneo regular, pero que ellos ambicionan siempre a lo más alto.

“La verdad que la manera en que se termina ordenando el torneo refleja mucho que hay cinco equipos que estamos muy competitivos. Los cinco nos hemos sostenido, puntuando muy fuerte, pasamos los 30 puntos y posiblemente terminemos más arriba.

Y agregó: “Yo lo siento espectacular, será un cierre apasionante, el de ahora fue un partido de Liguilla, había que ir en busca de ganar el juego, lo logramos, restan seis puntos para encumbrarnos en lo más alto”, señaló consciente de que no deben bajar los brazos.