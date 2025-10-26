Ignacio Ambriz llora la muerte de su mentor, Manolo Lapuente en plena conferencia de prensa

Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más importantes de la historia del futbol mexicano, murió la tarde de este sábado a los 81 años de edad.

Una noticia que sacudió por completo al mundo del balompié, que lamentó la pérdida del estratega, quien consiguió en su carrera una enorme cantidad de campeonatos y generó una escuela para nuevas generaciones.

Con la confirmación de su fallecimiento, las redes sociales se volcaron con mensajes de apoyo a la familia, a los que se sumaron distintas personalidades de la Liga MX, como Ignacio Ambriz, entrenador del León.

El entrenador de La Fiera, quien compartió varios momentos con Lapuente, no pudo contener las lágrimas y, en plena conferencia de prensa, lloró la partida de su amigo.

"Manolo Lapuente, unas condolencias para un merecido maestro, alguien que me forjó como futbolista. No me queda más que desearle mi más sentido pésame a su familia", externó el técnico esmeralda.

Manuel Lapuente fue uno de los entrenadores más exitosos y respetados en la historia del futbol mexicano. A lo largo de su carrera, conquistó cinco títulos de Liga MX —dos con Puebla, dos con Necaxa y uno con América—, además de dos Copas México, una Recopa de la Concacaf y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Su mayor logro llegó en 1999, cuando dirigió a la Selección Mexicana a la histórica victoria sobre Brasil en la final de la Copa FIFA Confederaciones, el único título oficial de FIFA en categoría mayor que ostenta el Tricolor.

Bajo su mando, México también ganó la Copa Oro 1998 y tuvo una destacada participación en el Mundial de Francia 98, donde fue eliminado por Alemania en octavos de final.